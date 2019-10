26-10-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & redactie M. Nuver

Vijf auto`s botsen bij Van Lenneplaan in stad

Groningen - Een ongeval tussen vijf voertuigen zaterdagmiddag op de Van Lenneplaan in Groningen. Er was forse schade op diverse auto`s te zien.

De oorzaak is nog niet bekend. Een betrokkene ging mee naar een ziekenhuis. Minimaal twee auto`s werden afgesleept door Poort uit Hoogkerk.