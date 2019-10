26-10-2019,

Deze man is verdachte dubbele Bioscoopmoord

Groningen - De Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket vraagt uw aandacht voor het volgende;

De politie is dringend op zoek naar de 33-jarige Ergün Senarabaci. Hij wordt er van verdacht twee personen om het leven te hebben gebracht in een bioscoop in Groningen.

Na een melding heeft de politie vanochtend omstreeks 09:20 uur twee levenloze lichamen aangetroffen in een bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. Beide slachtoffers zijn door geweld om het leven gekomen. Er is direct een Team Grootschalige Opsporing opgericht. Uit onderzoek is de verdachte Ergün Senarabaci in beeld gekomen.

Het is onbekend waar Senarabaci momenteel verblijft. Daarom wordt een recente politiefoto en zijn identiteit vrijgegeven. Ook geeft de politie 2 stills vrij van het moment waarop Senarabaci de bioscoop verlaat.

Ergün Senarabaci is 1.72 lang en heeft donker haar dat aan de zijkanten opgeschoren is en draagt een baard. Hij droeg op het moment van het verlaten van de bioscoop laarzen een grijze rugtas, donkere kleding met een opvallend patroon op zijn trui en broek.

Als u Ergün Senarabaci heeft gezien of weet waar hij verblijft, benader hem dan niet zelf, maar bel direct de gratis Opsporingstiplijn 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000.

Update redactie: De slachtoffers zou gaan om een man en een vrouw, twee schoonmakers, dit is nog niet bevestigd.