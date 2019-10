26-10-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl & foto`s en redactie M. Nuver

Stoffelijk overschotten zijn een man en een vrouw (Video)

Groningen - De stoffelijke overschotten die zaterdagmorgen om 09:00 uur werden gevonden in de bioscoop aan het Zuiderdiep betreft een man en een vrouw. Het zijn twee schoonmakers(een stel) die vroeg waren begonnen in het pand.

Dit zeggen o.a. Dvhn en het AD.nl zaterdagavond laat, en ook onze diverse bronnen melden dit eerder zaterdag. Vermoedelijk werden de slachtoffers door een indringer 1 voor 1 neergestoken in het pand, de exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. Ze werden ernstig toegetakeld waarna de man vluchtte melden bronnen(familie) ons eerder. De politie was de hele zaterdag bezig in-en om het pand.

Tot diep in de nacht werd onderzoek gedaan. De bioscoop is ook nog zondag gesloten vanwege extra onderzoek en schoonmaakwerkzaamheden. Het stel uit Slochteren laat twee kinderen achter.

Zaterdagavond werd al een foto van de dader verspreid. De man wordt met spoed gezocht en is de verdachte van deze moorden. Het arrestatieteam zocht zaterdagavond op diverse plekken, onder andere in Meerstad aldus tips.

Ter info: De politie heeft deze info nog niet bevestigd.

Update: Vanwege ingang wintertijd nog een breaking news om 22:45 uur, de nieuwe tijd. Veel mensen wachten op de info wat er was gebeurt.