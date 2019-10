27-10-2019, 112gr

Zeven Koninklijke Onderscheidingen

Delfzijl - Op zaterdag 26 oktober 2019 om 20.00 uur heeft burgemeester Gerard Beukema aan zeven brandweermannen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

Alle zeven zijn woonachtig in de gemeente

Delfzijl en 20 jaar of langer geleden in dienst gekomen als vrijwilliger bij de brandweer. Zij zijn alle

zeven benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het betreft:



De heer Jan Pieter Bos (1964), uit Woldendorp, hoofdbrandwacht, voertuigbediener TS, en chauffeur

zwaar Veiligheidsregio Groningen blus- en hulpverleningsgroep Woldendorp.

De heer Arnold Cramer (1964), uit Woldendorp, hoofdbrandwacht, oefenleider, voertuigbediener chauffeur zwaar Veiligheidsregio Groningen blus- en hulpverleningsgroep Woldendorp en ploeg chefvan deze groep.

De heer Robert Frank Dijkhuizen (1975), uit Bierum, hoofdbrandwacht, voertuigbediener TS en chauffeur zwaar Veiligheidsregio Groningen blus- en hulpverleningsgroep Bierum.

De heer Marcel de Weerdt (1966), uit Bierum, hoofdbrandwacht, voertuigbediener TS en chauffeur zwaar Veiligheidsregio Groningen blus- en hulpverleningsgroep Bierum.

De heer Willem Gerhard Ausema (1967), uit Delfzijl, hoofdbrandwacht, voertuigbediener alle voertuigen, medewerker+ Veiligheidsregio Groningen blus- hulpverleningsgroep Delfzijl.

De heer Nicolaas Bouman (1962), uit Delfzijl, hoofdbrandwacht, oefenleider, OVRT leider en brandmeester/bevelvoerder Veiligheidsregio Groningen blus- en hulpverleningsgroep Delfzijl.( instructeur en brandweerduiker geweest)

De heer Willem Spijk (1964), uit Delfzijl, hoofdbrandwacht, oefenleider, voertuigbediener Redvoertuig

en brandmeester/bevelvoerder Veiligheidsregio Groningen blus- en hulpverleningsgroep Delfzijl.