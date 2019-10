27-10-2019, M. Kraan & Joey & Lameris - P. Wind & 112Groningen.nl & redactie M. Nuver

Verdachte dubbele moord neergeschoten en bios nog dicht(Video)

Groningen - Zondagmorgen heeft het arrestatieteam de 33-jarige verdachte aangehouden m.b.t. het onderzoek Gedempte Zuiderdiep Groningen.

Hij is aangehouden op het Hoendiep t.h.v. tankstation. Er werd twee keer gericht geschoten op zijn benen, hij had een mes bij zich en dreigde ermee. De agent van het arrestatieteam was eerst alleen.

Bioscoop tot woensdag gesloten

Direct na de vondst van de lichamen in de bioscoop maakte het bedrijf bekend dat het zaterdag en zondag gesloten zou zijn. Zondagavond laat het weten dat het ook maandag en dinsdag nog gesloten is.

“Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun familie”, staat te lezen in een verklaring. “Slachtofferhulp is ingeschakeld voor onze collega’s. Alle voorstellingen zijn afgelast. Bezoekers die een kaartje hadden gekocht krijgen hun geld terug.”

Beelden op o.a. Nos journaal 12:00 uur