27-10-2019, Dvhn.nl bron

Hotelpersoneel in Groningen herkent Pathé-moordenaar

Groningen - De Rotterdammer die door de politie wordt verdacht van de dubbele moord in de Pathé bioscoop in Groningen, heeft vorige week tenminste vier nachten doorgebracht in verschillende hotels in deze stad. Meldt Dvhn.nl