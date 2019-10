27-10-2019, Michael Huising 112Gr.

Auto rijdt tegen geparkeerde auto in Veendam

Veendam - De bestuurder van een grijze Audi is zondagmorgen door onbekende oorzaak tegen een geparkeerde auto gebotst.

Het ongeval gebeurde op het Boven Oosterdiep direct na de bocht vanaf de Bendiksstraat. Een omwonende schoot te hulp.

De bestuurder, die goed aanspreekbaar was, is gecontroleerd in de ambulance. En is daarna vervoerd naar het ziekenhuis in Scheemda.