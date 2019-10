27-10-2019, Joey Lameris & Martin Nuver - 112Groningen.nl

Reportage: Verdachte 'Bioscoopmoorden' door politie neergeschoten (2x Video)

Groningen - De politie heeft zondagmorgen een 33-jarige Rotterdammer aangehouden die ervan wordt verdacht twee mensen te hebben vermoord in een bioscoop op het Gemdepte Zuiderdiep in Groningen.

Zaterdagochtend omstreeks 09:20 uur kreeg de politie een melding dat er twee lichamen waren gevonden in de Pathé bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in de stad. De politie kwam met veel eenheden ter plaatse en omsingelden het pand.

Op het moment dat de politie bij de bioscoop aankwam was het nog onduidelijk of de eventuele dader nog in het pand zou zitten. Ruim anderhalf uur lang heeft de politie met kogelwerende vesten aan en getrokken pistolen het pand grondig doorzocht. Na die anderhalf uur werd duidelijk dat er niemand meer in het pand zou zijn.

Onderzoek

De forensische opsporing heeft het hele weekend lang onderzoek gedaan in en om de bioscoop. Zaterdagavond werden de lichamen van de slachtoffers geborgen en overgebracht naar het mortuarium.

Identiteit

Zaterdagavond werd er door de politie bekend gemaakt dat het om twee schoonmakers zou gaan. Het gaat om een stel uit Slochteren die samen al vroeg begonnen waren met het schoonmaken in de bioscoop. Het gaat om een 56-jarige man en een 55-jarige vrouw.

Ook werd zaterdagavond de identiteit van de verdachte bekend gemaakt. De politie gaf vier foto's van de man vrij. Het zou volgens de politie gaan om de 33-jarige Rotterdammer Ergün S.

Aanhouding

Volgens politiewoordvoerster Nathalie Schubart heeft een combinatie van tips en recherche-werk geresulteerd tot de aanhouding van de verdachte zondagochtend.





Zondagochtend zagen politiecollega's de man lopen op het Hoendiep aan de achterzijde van het benzinestation. De politie benaderde de verdachte en de verdachte had een mes in zijn hand.





Een lid van het arrestatieteam heeft uiteindelijk de verdachte neergeschoten. Volgens een ooggetuige zou er twee keer zijn geschoten. De verdachte is met verwondingen aan zijn benen onder politiebegeleiding afgevoerd naar het ziekenhuis.

Bloemen

Zondag in de loop van de middag werden bloemen gelegd nabij de bioscoop. Men verwacht nog meer bloemen in de loop van de week.

Onderzoek gaat door

De politie meldt dat het onderzoek nog volop door gaat nu de verdachte is opgepakt. De politie gaat met meerdere personen in gesprek, onder andere met de verdachte.