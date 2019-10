27-10-2019, Redactie & Persbericht

Burgemeester Hoogendoorn leeft mee met familie en dorpsgenoten (Video)

Slochteren - Burgemeester Hoogendoorn leeft mee met familie en dorpsgenoten na incident bioscoop Groningen.

“Met ontzetting en afschuw heb ik er van kennisgenomen dat twee inwoners van Slochteren zaterdag 26 oktober als dodelijk slachtoffer betrokken zijn geraakt bij een misdrijf in een bioscoop in Groningen. Het raakt mij en vooral ook de nabestaanden diep in de kern van het bestaan. Een dochter en een zoon verliezen plotseling hun ouders, ouders verliezen hun kinderen, maar ook andere familieleden verliezen hun dierbaren.

De inwoners van Slochteren zien zich geconfronteerd met het ruw ontvallen van hun dorpsgenoten. Ik wil hen bijstaan in het verwerken hiervan.





Inwoners van Slochteren kunnen vanmiddag om 16.00 uur terecht in De Edsersheerd, Stichtingslaan 2 in Slochteren om elkaar te ontmoeten.