28-10-2019, Martin Nuver 112Gr.

Explosie `peilbuis bakje`Sontweg Groningen

Groningen - Tussen de Ikea en de Belga fietsen in op de Sontweg in de stad kwam om 11:55 uur een melding binnen van een meting aardgaslekkage.

Ter plaatse waren bij het gebouw van Enexis twerkzaamheden aan het stroomnet vanwege een stroomstoring dat maandag morgen was begonnen in de omgeving.

Terwijl de monteur zat te wachten explodeerde een bakje van een peilbuis in de grond naast het hek, dit met een steekvlam. De monteur schrok enorm. Bij de bereden politie 100 meter verder was de knal zelfs hoorbaar aldus de monteur van Enexis. Door de brandweer werd geen gas gemeten. De brandweer keerde al snel weer terug naar de kazerne even verdop.

Een aantal bedrijven zit tijdelijk zonder stroom. Men zoekt nu naar de oorzaak van de explosie en gaat de stroomdraad die storing heeft vervangen.

Dvhn

Oogtv