29-10-2019, Redactie

Auto botst tegen container

Uithuizermeeden - Bij de Oosternielandsterweg in Uithuizermeeden is dinsdagmorgen 0m 08:14 uur een auto op een grote container gebotst. De oorzaak is niet bekend, er was veel schade.

Twee inzittenden werden gecontroleerd in een ambulance die ter plaatse kwam. Een berger heeft de auto geborgen.