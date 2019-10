29-10-2019, Julian Spa 112Groningen & G. Twickler

Auto contra fiets Ter Apel

Ter Apel - Aan de Oosterstraat in Ter Apel heeft dinsdagmiddag rond 13:00 uur een ongeval plaatsgevonden tussen een auto en een fietser.

Hoe het ongeval heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Het slachtoffer is kort gecontroleerd in de ambulance. Nader info ontbreekt.