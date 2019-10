29-10-2019, Martin Nuver 112Gr.

Smoorbezopen achter stuur tegen paal

Groningen - De politie heeft dinsdagmiddag een automobilist aangehouden op de Van Swietenstraat, omdat deze tegen een lantaarnpaal was aangereden. De man was zwaar onder de invloed van alcohol. Aldus Oogtv.nl en 112gr.

Volgens omstanders was de man niet meer in staat om zelf te lopen en is werd hij daarom ondersteund door twee agenten in zijn wandeling naar de politiewagen. De man was gedeeltelijk ontkleed bij zijn aanhouding.

De man raakte, voor zover bekend, niet gewond bij de aanrijding. Hij werd nagekeken door een toegesnelde ambulance-broeder op de motor.