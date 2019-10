29-10-2019, Mélarno Kraan & Annet Vieregge- 112Groningen

Brand in Winschoten

Winschoten - De brandweerkorpsen van Winschoten, Hoogezand en Scheemda zijn dinsdagavond opgeroepen voor een brand aan de Noordereinde in Winschoten.

In een loods met daarin een paardenstal is brand uitgebroken. Bij de brand komt veel rook vrij. Het vuur is onder controle.

Ten minste een persoon wordt in de ambulance gecontroleerd. Stichting Salvage zal ter plaatse komen om de betrokkenen te ondersteunen bij de schade-afhandeling.