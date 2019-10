30-10-2019, Marc Dol - 112Gr.

Wederom een autobrand in de wijk Maarsveld

Stadskanaal - Bij een woning aan de Gagelweg in Stadskanaal heeft dinsdagavond brand in een auto gewoed.

De wijk Maarsveld, waar de Gagelweg zich bevindt, wordt de afgelopen periode geteisterd door autobranden. De bewoner heeft zelf geprobeerd de auto te blussen. De brandweer heeft de bluswerkzaamheden bij aankomst overgenomen. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.