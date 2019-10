30-10-2019, Redactie & archief 112gr. & Rtvnoord.nl bron

Woningbrand Vlagtwedde blijkt aangestoken, man(28) vast

Vlagtwedde - Een 28-jarige inwoner van Sappemeer is aangehouden voor brandstichting in een woning in Vlagtwedde. Meldt Rtvnoord.

Volgens de politie van Westerwolde heeft de man inmiddels bekend. De brand brak op donderdag 10 oktober uit op de bovenverdieping van een woning aan de Wischmei in Vlagtwedde. Meer op Rtvnoord.nl Archief