30-10-2019, Oogtv.nl (Bron) & 112Gr.

Pathé Groningen weer open met aangepast programma

Groningen - De bioscoop van Pathé aan het Groningse Zuiderdiep gaat vandaag woensdag (30 oktober) weer open. De bioscoop heeft programma voorlopig aangepast, zo schrijft Pathé op haar website. Zegt Oogtv.nl

Er wordt een condoleance-hoek ingericht voor bezoekers waar zij hun steunbetuigingen kunnen achterlaten. Uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden, worden er deze week geen Halloween of horrortrailers en -uitingen geplaatst op de communicatiekanalen van de bioscoop.

“Wij hebben in de afgelopen dagen veel steunbetuigingen ontvangen van onze bezoekers en medewerkers. Dat helpt de nabestaanden en betrokkenen om dit vreselijke verdriet een plek te geven. De afgelopen dagen zijn alle medewerkers van Pathé bezig geweest met het verwerken van het vreselijke drama dat zich heeft afgespeeld in onze bioscoop in Groningen.”

Alle bezoekers van Pathé Groningen die een ticket hadden gekocht voor de periode van afgelopen zaterdag tot en met dinsdag krijgen hun geld terug.

Bij de bioscoop werden afgelopen zaterdag twee dode schoonmaakmedewerkers aangetroffen, beide het slachtoffer van moord. De verdachte dader werd de dag erop aangehouden.

Ook wordt woensdag 30-10-19 door de rechter bepaald of de verdachte twee week langer vast moet zitten. Dinsdag is in de bioscoop een stuk vloerbedekking vervangen op de plek waar de lichamen lagen.