30-10-2019

Hoe gezond is de lucht in Groningen?

Groningen - Tegenwoordig hoor je het overal in het nieuws: de lucht die we inademen is te vuil. We moeten minder fijnstof en stikstof uitstoten en daar moeten strenge regels voor ingezet worden. Maar hoe gezond of juist ongezond is de lucht eigenlijk?

Dat is waarschijnlijk in de Randstad wel anders dan tussen de weilanden in Groningen. Hoe gezond is de lucht in Groningen dan eigenlijk?

Luchtkwaliteit meten

Het RIVM houdt constant bij wat de kwaliteit is van de lucht in heel Nederland. Op honderd plekken in Nederland staan meetstations waar dit continu gemeten wordt. De uitkomsten verversen ze ieder uur, waardoor je de actuele kwaliteit kunt zien. De luchtkwaliteitsindex is gebaseerd op vervuiling door fijnstof, stikstofdioxide en ozon.

In de luchtkwaliteitsindex wordt de kwaliteit aangegeven met verschillende kleuren die staan voor getallen. Deze getallen geven aan of de kwaliteit goed, matig, onvoldoende, slecht of zeer slecht is. Donker- tot lichtblauw staat voor de cijfers van 0.0 tot 3.0, wat een goede luchtkwaliteit betekent. Licht- tot donkergeel staat voor matig, de oranje kleuren voor onvoldoende, rood voor slecht en paars voor zeer slecht.

De luchtkwaliteit in Groningen

Over het algemeen is de kwaliteit van de lucht in heel Nederland, en dus ook in Groningen, matig. Echter, omdat ieder uur de metingen worden ververst, veranderen de metingen hiervan de hele tijd. In de ochtend van 27 oktober kreeg de kwaliteit van de lucht in Groningen een lichtgele kleur, aangegeven met cijfers van 3.6 tot 4.2. Dit betekent dat het een matige kwaliteit had. ’s Avonds was de kleur lichtblauw, wat staat voor de getallen 2.5 tot 3.0. Dit is net een goede kwaliteit.

Wat kun je doen?

Tegenwoordig zie je overal in het nieuws wat je moet doen om ervoor te zorgen dat de lucht een betere kwaliteit krijgt. Vooral het minder uitstoten van fijnstof, ozon en stikstofdioxide zorgt voor een schonere lucht. Dit kun je zelf doen door vaker de fiets te pakken of te gaan lopen, in plaats van de auto. Moet je toch lange stukken reizen, kies dan voor het openbaar vervoer of voor een elektrische auto. Thuis kun je overgaan op groene stroom in plaats van dat je stookt op hout.

Naast dat je ervoor kan zorgen dat je zelf de lucht minder vervuild, kun je jezelf ook beschermen tegen vervuilde lucht. Vermijd bijvoorbeeld drukke wegen en wonen aan de rand van een park is gezonder dan wonen langs een snelweg.

Je kunt de lucht in jouw huis gezonder maken door te ventileren, maar doe dit niet aan de straatkant. Ook kun je een luchtbevochtiger gebruiken. Dit apparaat verwijdert onaangename geuren, maar ook de schadelijke stoffen. Bij sommige bevochtigers kun je ook een aroma toevoegen, waardoor de lucht extra lekker gaat ruiken.

Als laatste kun je een luchtreiniger gebruiken. Dit apparaat onttrekt op een doeltreffende manier vuildeeltjes uit de lucht. Deze vuildeeltjes heten ook wel allergenen en dat is bijvoorbeeld fijnstof, virussen of bacteriën. Maar ook pollen kunnen ermee uit de lucht gehaald worden, wat fijn is voor mensen met hooikoorts.

Dat is onder andere wat je kunt doen tegen een vervuilde lucht.