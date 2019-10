30-10-2019, Oogtv.nl (Bron) & 112Gr. foto & video archief

40.000 euro schade door boerenprotest (Video)

Groningen - De gemeente heeft een schadepost van ongeveer 40 duizend euro geleden door het recente boerenprotest in de stad. Meldt Oogtv.nl op hun site.

Het gaat vooral om groenschade aan zowel het Martinikerkhof als de singels, met een totaal oppervlak van bijna 1400m2. Ook is er schade aan wortels, stinzen en bomen. De deur van het provinciehuis is niet bij het bedrag ingegrepen. Die is namelijk eigendom van de Provincie.

Het betreft een wettelijke overtreding en daarom heeft de gemeente ook officieel aangifte gedaan. Bepaalde schade, zoals een aantal omver gereden paaltjes, heeft de gemeente direct hersteld.

De gemeente heeft wel gemeend de eerder gedane handreiking van de boeren aan te nemen. De waren bereid om de groenschade te herstellen. Daarom gaan ze binnenkort praten om te zien wat ze voor elkaar kunnen beteken.