30-10-2019, Martin Nuver 112Gr.

Gaslek in weiland nabij Thesinge

Thesinge - Op de Thesingerlaan bij Thesinge werd woensdagmiddag een gaslek ontdekt in een stuk weiland. De brandweer van Ten Boer kwam ter plaatse.

Even was men op zoek naar de juiste plek, maar die werd al snel gevonden in de richting van Bedum. De oorzaak is niet bekend. Enexis heeft het lek opgespoord en ging het lek dichten. Een enkele woning zat tijdelijk zonder gas.