30-10-2019, Sem Venema 112Gr. & Romke Notenbomer 112Marum.nl

Twee ongevallen op de A7 bij Marum (Video)

Marum - Op de A7 bij Marum zijn woensdagmiddag twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Door het ongeval is een auto half op de zijkant tegen de andere auto tot stilstand gekomen.

Of er iemand gewond is geraakt is nog niet bekend. Door het ongeval staat er een file van twee kilometer.

Ook op de andere weghelft in de richting Friesland ontstond een ongeval door de kijkersfile.

Dvhn