30-10-2019, Politie Westerkwartier Facebook foto en tekst

Getuigen gezocht van beschieting kat in Leek

Leek - Afgelopen zaterdag 26 oktober 2019 op zondag 27 oktober 2019 is er in de buurt van de Landauerlaan te Leek een kat beschoten met een luchtdrukwapen.