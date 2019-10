31-10-2019, Tim Nieland - 112Groningen.nl

Mobiele kraan en auto botsen bij Scheemda

Scheemda - Aan de Scheemdermeersterweg bij Scheemda is donderdagmiddag een mobiele kraan in botsing gekomen met een personenauto. De exacte toedracht is niet bekend.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Wel raakte de personenauto fors beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept.