31-10-2019, Patrick Wind 112Gr. & redactie M. Nuver

Ongeval letsel Korreweg Groningen

Groningen - Donderdagmiddag om 16:10 uur kwam een snorscooterrijder en een fietss(t)er in aanraking met elkaar op het fietspad op de Korreweg. De exacte oorzaak wordt onderzocht.

Omstanders verleenden eerste hulp ter plaatse. Het MMT werd geannuleerd. De persoon werd in een ambulance onderzocht en naar een ziekenhuis gebracht.

Snorscooters zijn volgens de huidige wet te vergelijken met fietsen. Binnen de bebouwde kom moeten snorscooters dan ook samen met de fietser op het fietspad rijden.

Alleen op een onverplicht fietspad – herkenbaar aan een rechthoekig blauw of zwart bord met het woord fietspad – is de snorfiets verboden. Een helm is niet verplicht, een rijbewijs wel.