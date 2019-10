31-10-2019, Melarno Kraan 112Gr. & tekst Defensie.nl

De F-35 aangekomen op vliegbasis Leeuwarden

Leeuwarden - Het is zover: de F-35 is 31-10-19 gearriveerd. De 1e operationele F-35 die in Nederland wordt gestationeerd, landde rond 15:30 uur op Vliegbasis Leeuwarden.

Het gevechtsvliegtuig kwam uit Italië waar het is gebouwd. Met de opvolger van de F-16 beschikt de Koninklijke Luchtmacht eindelijk echt over het zogenoemde 5e-generatie-toestel.

Defensie heeft al 8 F-35's, maar die staan in de Verenigde Staten en zijn voor de opleiding van vliegers. In totaal koopt Nederland 46 F-35's. Met zo’n €5 miljard is het de grootste wapenaankoop in de Nederlandse geschiedenis. Ze worden gestationeerd op de vliegbases Leeuwarden en Volkel.

Het nieuwe toestel is niet voor het eerst op Nederlandse bodem. Op 23 mei 2016 landden 2 F-35’s op Vliegbasis Leeuwarden. In de daaropvolgende 3 weken maakte Nederland met belevingsvluchten kennis met het toestel. En ook in mei dit jaar deden 2 toestellen Nederland aan. Toen om de 1e oefenbom te droppen en om aanwezig te zijn op de Luchtmachtdagen.

Enorme omslag

Hoewel dus niet écht voor het eerst, is de komst vandaag toch historisch. Het toestel is lang omstreden geweest. De Tweede Kamer debatteerde ruim een decennium over de aanschaf. De ontwikkeling van het toestel kampte met enorme kostenoverschrijdingen en grote vertragingen.

Staatssecretaris Barbara Visser: “Iets meer dan 40 jaar geleden werd op deze plek de eerste Nederlandse F-16 verwelkomd. ‘Het vliegtuig van de toekomst’ werd het genoemd. Waar de F-16 voor het eerst een computergestuurd besturingssysteem gebruikte, spelen computers en software zo'n grote rol bij de F-35 dat het ook wel eens een vliegende laptop wordt genoemd. Dat betekent een enorme omslag in ons werken.”

Spelbepaler Daarna volgden testimonials: persoonlijke verhalen van mensen die om uiteenlopende redenen te maken hebben met ‘de gamechanger’ die de F-35 is. Zoals vlieger luitenant-kolonel Laurens-Jan ‘Sjoak’ Vijge over zijn onvergetelijk ‘first flight’: “Holy cr*p! Even voel ik me die tiener op een heel vet skateboard in Florida. Dit toestel gaat als een raket.” Of Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt: “Samen staan we sterker. Een formatie F-35’s aan het werk met een fregat op volle zee. Of met een commando of MARSOF´er ergens ver weg in een woestijn. De quarterback en spelbepaler die met airpower het team in staat stelt te winnen. Onze tegenstanders verslaan op basis van ongeëvenaard overzicht.”

In stijl Samen met duizenden spotters en andere belangstellenden was de hele Defensietop in levenden lijve aanwezig. Maar ook digitaal keken duizenden mensen mee via een livestream op YouTube. Allemaal zagen ze een aankomst in stijl. Met een ererondje begeleid door 3 voorgangers: een F-16, een Hawker Hunter en een Spitfire.

Bron: Defensie.nl