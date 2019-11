31-10-2019, Patrick Wind 112Gr.

Twee fietsers botsen bij Esperantostraat

Groningen - Donderdagmiddag om 17:30 uur een ongeval letsel op de Verlengde Lodewijkstraat/ Esperantostraat in de stad.

Twee fietsers kwamen daar met elkaar in botsing nabij de spoorwegovergang. Ze kwamen gard ten val. Een fietser werd in een ambulance even gecontroleerd.