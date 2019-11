01-11-2019, Oogtv.nl (Bron) & Martin Nuver

Krakers Koningsweg moeten gefaseerd vertrekken

Groningen - De krakers van een bedrijfsgebouw aan de Koningsweg in Oosterhogebrug gaan gefaseerd vertrekken. Dat is afgesproken tussen de krakers en de eigenaar tijdens een kort geding dat donderdag 31-10-19 diende. Meldt Oogtv.nl

Het terrein is aangekocht door Cornelis Beheer BV, dat het gaat verhuren aan Qbuzz, die er bussen gaat stallen. In het kraakpand, beter bekend als Bambara en waar twintig mensen wonen, zijn veel activiteiten. Er is een concertzaal, repetitieruimte, een weggeefwinkel en er zijn diverse werkplaatsen. Het pand is zes jaar gekraakt.

De krakers gaven aan daarom niet op korte termijn te kunnen vertrekken. Maandag wordt het terrein buiten vrij gemaakt voor de bussen. Op 15 november worden de eerste loodsen ontruimd. De krakers zelf vertrekken op 1 januari 2020. Er staan ook nog oudere loodsen op het terrein. Wanneer die leeg moeten is nog onbekend.