01-11-2019, Sponsor 112GroningenDag stelt zich voor/ www.101BHV.nl

101BHV.nl subsponsor 112GroningenDag 2020

Groningen - Op zaterdag 6 juni 2020 vindt de 3e editie van de 112GroningenDag plaats in MartiniPlaza. 101BHV.nl is sponsor van deze interessante dag en pakt uit met o.a. demonstraties.

Zelf een brandje blussen

101BHV.nl uit Appingedam is net als voorgaande jaren aanwezig tijdens de 112GroningenDag. Bezoekers kunnen tijdens deze dag zelf ervaren hoe een brandblusser werkt én leren hoe je snel en veilig een brand blust.

Maak je huis brandveilig

Daarnaast geeft 101BHV.nl advies over hoe je je woning brandveilig maakt. Wie rookmelders, CO-melders, brandblussers of een verbandtrommel wil aanschaffen profiteert tijdens 112GroningenDag van mooie aanbiedingen.

Het belang van BHV

Stel je eens voor dat er bij een bedrijf een calamiteit plaatsvindt. Er raakt een medewerker gewond, een bezoeker valt van de trap of er breekt brand uit. Hoewel de kans klein is, komt het in Nederland dagelijks voor.

Als elke seconde telt is het heel fijn dat er bedrijfshulpverleners (BHV’ers) ter plaatse zijn. Wat is BHV? BHV’ers zijn werknemers (van het bedrijf waar de calamiteit plaatsvindt) die zijn opgeleid om bij gevaarlijke situaties eerste hulp te verlenen.

Een bedrijfshulpverlener is getraind om in geval van nood medewerkers en bezoekers in veiligheid te brengen. Hij weet ook hij hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Elke BHV’er kan mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Over 101BHV.nl

101BHV.nl geeft door heel Nederland opleidingen en oefeningen in BHV. Bedrijven en organisaties kunnen daarnaast ook bij 101BHV.nl terecht voor advies en veiligheidsproducten in BHV, EHBO en AED.

Waarom 112GroningenDag

De 112GroningenDag laat jong en oud kennismaken met hulpdiensten. Hulpverleners vertellen over hun werk en taak bij een calamiteit. Bezoekers krijgen te horen wat ze zelf kunnen doen om ongevallen en noodsituaties te voorkomen. Bovendien geven diverse hulpverleningsinstanties geven spectaculaire demonstraties.

Op het Horecaplein kunnen bezoekers terecht voor een hapje en een drankje en er zijn doorlopend muzikale live optredens op het hoofdpodium. Zie hieronder een video van 2018.

U bent van harte welkom!

● Wat: 112GroningenDag

● Wanneer: 6 juni 2020 van 10.00 tot 17.00 uur

● Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

● Entree: Tot 4 jaar gratis, vanaf 5 jaar € 2,50 p.p.

De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door A&S Vancare en 101BHV.nl.