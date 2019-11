01-11-2019, Redactie & Youtube video Meternieuws.nl

Wie is de te water geraakte dame bij Veendam (Video)

Veendam - Vrijdagmiddag om 12:20 uur is bij de Ds. Sannestraat in Veendam een vrouw te water geraakt. De oorzaak is niet duidelijk.

De vrouw werd uit het water gehaald. Ook kwam de traumahelikopter ter assistentie. De vrouw is met spoed naar een ziekenhuis overgebracht. De politie doet onderzoek. Update: Uiteraard is in de omgeving rondgevraagd, maar de politie weet niet wie de oudere dame is. Ze schatten mevrouw tussen 70-80 jaar oud en is circa 1.55- 1.65 m lang. Ze heeft grijs (kort) haar en droeg een donker blauwe jas een groenige broek. Weet jij om wie het zou kunnen gaan? Neem dan contact op via 0900-8844.