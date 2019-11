01-11-2019, G. Twickler 112Gr.

Bossagebrand bij Musselkanaal

Musselkanaal - Aan de Hanne Bruininghstraat in Musselkanaal is vrijdagmiddag brand ontstaan in een bossage.

Bewoners hebben de brand geblust met een tuinslang. De gealarmeerde brandweer restte nog het nablussen. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Mogelijk gata het om brandstichting.