01-11-2019, Martin Nuver 112Gr.

Politie inzet bij caravanbrand in Hoogkerk (Video)

Hoogkerk - Een kleine tourcaravan op een terrein aan de Johan van Zwedenlaan in Hoogkerk is vrijdagavond door brand verwoest. Er werd opgeschaald maar de schuimblusvoertuig van de stad kon al snel terugkeren.

De brand die gepaard ging met veel rookontwikkeling zorgde kort voor wat commotie op het terrtein. Meerdere eenheden kwamen ter plaatse. De zaak werd al snel weer gesust. Nadat de brand was geblust keerde de brandweer terug. DE oorzaak van de caravanbrand wordt onderzocht. Vorig jaar kwam het terrein in het nieuws door KLIK HIER. Er werd toen in 2018 gemeld: We zijn een hechte vriendengroep die graag op onafhankelijke, betaalbare en flexibele manier wil wonen. Duurzaam kunnen leven speelt ook een grote rol, zo hebben we al een compost-toilet en zonnepanelen geïnstalleerd. Komende tijd gaan we bezig met de verdere inrichting van het terrein, zoals een moestuin en zonneboiler.” Volgens de bewoners zijn ze een waardevolle toevoeging omtrent alternatieve woonvormen die al in de stad te vinden zijn. “We hebben er vertrouwen in dat de gemeente ons de ruimte gunt om innovatieve woonvormen te ontwikkelen.” De voormalige vloeivelden die toebehoorden aan de oude Suikerunie-fabriek die de afgelopen jaren ontmanteld is, zijn inmiddels zo’n zes jaar buiten gebruik.