02-11-2019, G. Twickler 112Gr.

Ernstig ongeval bij Valthermond

Valthermond - Op de Valtherblokken noord is vrijdagavond een fietser gewond geraakt. Deze reed op het fietspad die langs de weg loopt , en is door nog onbekende oorzaak gevallen. De toedracht is niet bekend.

Het MMT kwam ter ondersteuning om bijstand te verlenen. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie deed onderzoek ter plaatse.