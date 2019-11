02-11-2019, Politie Westerkwartier Facebook foto`s

Meerdere inbraken gepleegd in Leek

Leek - Vrijdagnacht is er op meerdere plekken in het centrum van Leek ingebroken. Bij Keroazie Dagbesteding De Mekkertil in de Tolberterstraat en in twee auto's die geparkeerd stonden aan De Schans naast Winkelcentrum De Liekeblom.