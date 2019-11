03-11-2019, www.renekuipers.info & Arno Steeman

International Dutch Supercross in Zuidbroek 2019 succes

Zuidbroek - Dit jaar kregen de coureurs een compleet nieuw circuit voorgeschoteld. De Eurohal, achter het Van der Valk Hotel in Zuidbroek.

Het is dan niet het grootste stadion, maar de “bak” waarin het circuit komt te liggen, maar heeft wel vrijwel dezelfde afmetingen als in de grootste indoorhallen in Duitsland. In Duitsland worden deze wedstrijden zeer druk bezocht. Ook in Zuidbroek vele bezoekers én rijders uit Duitsland.

Vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag is in Zuidbroek het decor van spannende races in diverse klassen. Van de 65cc-ers tot en met de SX1 en SX2 werd gestreden om de hoogste eer, waarbij het publiek veel spannende wedstrijden voorgeschoteld kreeg. Het publiek dat inmiddels de cross in Zuidbroek zeer waardeerd, en zelfs zaterdagavond een uitverkocht huis.

Niet alleen de wedstrijden, maar ook de programma tussen de wedstrijden door werd zeer gewaardeerd met dans en demonstraties. Kortom, de organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagd weekend.

