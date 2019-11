03-11-2019, Ingezonden

Drie brandweermannen Koninklijk onderscheiden

Haren - Zaterdagavond 2 november 2019 om 20.15 uur reikt burgemeester Koen Schuiling drie Koninklijke onderscheidingen uit aan de heren Bolhuis, Croeze en Van Hemmen. Dit gebeurt tijdens het personeelsfeest van de vrijwillige Brandweer Haren.

Jaap Bolhuis is zelfstandig ondernemer (o.a. kerstboomkweker) en nagenoeg 24/7 beschikbaar. Hij zet zich al ruim 27 jaar in voor de vrijwillige brandweer in diverse functies.

Wim Croeze is werkzaam bij UMCG Beatrixoord. Zijn werkgever hecht veel waarde aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat geeft hem veel ruimte om ook overdag uit te rukken. Dat doet hij nu al 22 jaar in diverse functies.

Henk van Hemmen is veehouder en veelal 24/7 beschikbaar. Als er een koe in de sloot ligt dan schuift de ploeg Henk graag naar voren. Gedurende de 29 jaar dat hij actief is heeft hij al veel gemaakt in de diverse functies die hij heeft vervuld.

De drie brandweermannen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Er zijn twee nieuwe korpsleden welkom geheten Derk jan Plas en Jochem de Josselin de Jong. Albert-Jan Brilstra en Menno Berkhof hebben hun diploma Manschap ontvangen. Peter Paul Luiken heeft diploma Bevelvoerder ontvangen. Sandra Sijtsema, Wibo Tissingh, Berend Bruining en Harry Pieters hebben het vaarbewijs behaalt. Rob Sijtsema heeft een bedankje ontvangen hij stopt als repressief lid maar blijft de komende jaren nog wel betrokken bij het korps ondersteuning onder anderen begeleiden van oefeningen.

Wilco Eefting nam naar 19 jaar afscheid van de brandweer en Berend Bruining was 12,5 jaar in dienst.