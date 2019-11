03-11-2019, Joey Lameris - P. Wind & 112Groningen.nl & redactie M. Nuver

Auto door brand verwoest in stad (Video)

Groningen - Een korte maar felle brand heeft zondagmiddag een personenauto aan de Schuitemakersstraat in de binnenstad in lichterlaaie gezet. Aldus Oogtv.nl.

De melding van de brand kwam rond 13.30 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een bluswagen van de brandweer ter plaatse kwam. Op de Munnekeholm zagen ze ineens rookontwikkeling waarop de auto tot stilstand werd gebracht, de hulpdiensten gebeld werden en in allerijl wat persoonlijke bezittingen uit het voertuig werden gehaald. Toen de bluswagen ter plaatse kwam was de brand inmiddels uitslaand. “De brandweerlieden zijn direct een blussing gestart”, zegt de verslaggever van deze site. “Daarvoor werd één straal hogedruk ingezet waarbij er in eerste instantie met schuim geblust werd en later met water.” Ondanks de inzet kon men niet voorkomen dat het voertuig aan de voorzijde volledig uitbrandde. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. Poort heeft de auto geborgen.