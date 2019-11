03-11-2019, Annet Vieregge & Henk Timmer - 112Gr.

Opnieuw ongeval bij Nieuw Beerta

Nieuw Beerta - Op de Hoofdweg in Nieuw Beerta is zondagavond een automobilist gewond geraakt nadat zijn auto in de sloot belandde.

De brandweer werd opgeroepen om de bestuurder, samen met de ambulancedienst, uit zijn auto te bevrijden. Dit is het tweede ongeval op dezelfde weg deze dag. Rond 14.00 uur 's middags botste zo'n 1,5km verderop een auto tegen de boom. De automobilist is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.