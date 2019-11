Op dit moment is er nog niemand aangehouden. Ons onderzoek is gestart. We bekijken camerabeelden, doen een buurtonderzoek en de Forensische Opsporing doet sporenonderzoek. We komen graag in gesprek met mensen die iets gezien of gehoord hebben rond het tijdstip van de overval. Heeft u iets opmerkelijks gezien ten tijde van de overval, of misschien daarvoor of erna? Neem dan contact op via 0900-8844.