04-11-2019, ingezonden mededeling

Schuur vol met onschuldige post, of wietplantjes

Groningen - De politie treft regelmatig vreemde waar aan in schuren of garages. Onlangs nog een fikse berg post. Daar kun je om gniffelen, maar als het om drugs gaat, is er meer aan de hand. En ook dat wordt aantroffen.

De Bredase postbode had er waarschijnlijk geen zin meer in, in het bezorgen van de post. En niet één dag. Hij heeft maandenlang de post niet bezorgd. Wat hij er mee deed? Alle post in zijn houten schuur dumpen.

Sinds augustus ontvingen mensen al geen pakjes en brieven meer. Het zou gaan om maar liefst 12.000 stuks. Na een tip ontdekte de politie 99 postzakken met post bij de man in de schuur. Ontslag volgde.

Boeren benaderd door criminelen

Een vrij onschuldig incident, want de post zal alsnog bezorgd worden. Anders wordt het wanneer houten garage en schuren worden gevuld met minder onschuldige waar, zoals wiet of xtc. Een paar jaar geleden werd er vooral in Brabant al voor deze vorm van wietteelt gewaarschuwd. Boeren zouden daar regelmatig worden benaderd door criminelen of zij bedrijfsruimte beschikbaar hebben.

Wie een schuur te huur aanbiedt, kan er op wachten. Vooral als het om flink afgelegen schuren of garages gaat. Het zijn aantrekkelijke locaties voor lieden die heil zien in het telen van wiet of het huisvesten van een xtc-lab. Regelmatig krijgen boeren een verzoek.

Ze wijken uit naar het platteland

Het zou met name veroorzaakt worden doordat in grote steden de controle is versterkt. Daardoor wijken crimineel uit naar het platteland. Zeker nu er regelmatig schuren leegstaan, waar een boer wel degelijk iets mee wil en zeker er wat mee wil verdienen.

Het NRC onderschepte een aantal jaren terug twee brieven die aan boeren worden gezonden. …’De briefschrijver stelt dat “een cliënt van me op zoek is naar een ruimte waar hij met hennepplanten kan werken. Ik snap dat dit misschien eng en nieuw voor u is, maar wij zijn al tien jaar actief in deze sector en kennen alle ins en outs.” In een keurige tabel staan de verdiensten: voor 200 vierkante meter schuur ontvangt een boer per kwartaal 35.000 euro, plus 1.500 euro huur per maand. Bij interesse kan er gebeld worden met een 06-nummer, voor een “vrijblijvend gesprek.” Zo staat in een artikel omschreven.

Boer is verantwoordelijk

Als boer ben je vanaf het moment dat je hier in stapt niet langer welkom in de schuur, maar als de politie erachter komt, ben je wel verantwoordelijk. Vooral in Brabant en in het oosten van het land doet het zich voor. Wordt een boer ‘gepakt’ dan zijn de financiële consequenties enorm.

Er wordt duidelijk voor gewaarschuwd, onder andere met informatieavonden over waar je op moet letten. En er zijn burgemeesters die om het hardst roepen om een zero tolerance beleid. Maar ook daar is kritiek op. Want dat zou weer kunnen leiden tot een vicieuze cirkel: hoe hoger de prioriteit in de opsporing, hoe heimelijker en wellicht ondermijnender criminelen te werk zullen gaan. Met alle risico’s van dien.