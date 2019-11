04-11-2019, Martin Nuver 112Gr.

Man buiten heterdaad aangehouden na vluchtpoging

Groningen - In verband met een lopend politie onderzoek werd maandagmiddag om 15:20 uur op de Vrydemalaan een verdachte(man) aangehouden die wou vluchten met een Bmw, een politie in burger reed er achter en zag alles gebeuren.

De man in de Bmw die buiten heterdaad kon worden aangehouden voor de officier van Justitie zag politie in burger staan en wou achteruit rijden om weg te vluchten, alwaar de mevrouw met een auto reed, deze werd van de weg gedrukt en had veel schade. Achter de mevrouw reed ook politie in een burgerauto. De weg was 1,5 uur afgesloten.