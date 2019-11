04-11-2019, Redactie - 112Groningen

Bakfiets gestolen in Groningen

Groningen - Aan de Diamantlaan in Groningen is maandagavond rond 18.45 uur een bakfiets gestolen. De politie vraagt u uit te kijken naar deze rode bakfiets.

De bakfiets van Cycloon Koeriers, is van het merk Pepper en werd op de Diamantlaan gestolen. Mocht u meer informatie hebben, dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844 of met Burgernet via 0800-0011