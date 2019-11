04-11-2019, Redactie - 112Groningen

Gestolen bakfiets teruggevonden

Groningen - Aan de Diamantlaan in Groningen is maandagavond rond 18.45 uur een bakfiets gestolen. Enkele uren later werd deze teruggevonden.

De bakfiets van Cycloon Koeriers, is van het merk Pepper en werd op de Diamantlaan gestolen. In eerste instantie werd gemeld dat de fiets nog niet gevonden was. Later bleek dat de fiets gevonden was en dat de eigenaar deze dinsdag kan ophalen bij het politiebureau.