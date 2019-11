04-11-2019, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Kleine keukenbrand in Tolbert

Tolbert - De vrijwillige brandweer in Leek is maandagavond omstreeks half 8 opgeroepen voor een ‘keukenbrand’ aan ’t Oelbred in Tolbert.

Bewoners zagen ineens rook uit het keukenblok komen wat vermoedelijk bij de oven vandaan kwam. Voor de zekerheid is de brandweer ingeschakeld en zijn die met prioriteit 1 ter plaatse gekomen. De oven is afgesloten van elektriciteit en uit het keukenblok verwijderd. De brandweer heeft de woning met een overdrukventilator geventileerd zodat alle schadelijke rookgassen uit de woning gedreven werden. Na een korte inzet kon de brandweer retour richting de kazerne.