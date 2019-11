04-11-2019, Mélarno Kraan - 112Gr. & Simone Frans

Bestelbus belandt in sloot bij Scheemda

Scheemda - Een bestelbus is maandagavond rond 21.30 uur in de sloot beland. Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer en het mobiel medisch team werden opgeroepen om hulp te verlenen.

Waardoor de bestelbus in het water is beland is niet bekend. Tenminste een persoon is door de brandweer uit het voertuig bevrijdt.