04-11-2019, Gerrie de Groot - 112Gr

Uitslaande brand in Nieuw Beerta

Nieuw Beerta - De brandweer is maandagavond opgeroepen voor een woningbrand aan de Schoolstraat in Nieuw Beerta.

Bij aankomst van de brandweer was de brand uitslaand. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niks bekend.