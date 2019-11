05-11-2019, Martin Nuver 112Gr. & Tekst Oogtv.nl

Noorderzijlvest bereidt reparatie lekke persleiding voor (Update)

Groningen - Hulpdiensten zijn dinsdagochtend bij elkaar gekomen vanwege problemen met een rioolpersleiding in de stad. Op de brandweerkazerne worden verschillende scenario’s doorgenomen wat er moet gebeuren als het mis gaat. Zegt Oogtv.nl

Rond 10.15 uur werd er door de hulpdiensten opgeschaald naar GRIP 2. Dit betekent dat vertegenwoordigers van verschillende diensten bij elkaar komen. Behalve de gemeente gaat het om officieren van de brandweer, GGD maar ook mensen van de waterschappen. “Het heeft te maken met de rioolpersleiding aan de Bornholmstraat”, zegt brandweerwoordvoerder Frits Wessels. “Vorige week is hier een lekkage in ontstaan bij de Bornholmstraat en die problemen zijn nog niet verholpen. Vanochtend is men begonnen met werkzaamheden op de locatie en daarom hebben wij opgeschaald naar GRIP2.”

Betrokkenen hebben zich verzameld in de kazerne aan de Sontweg

Bij de waterschappen Hunze aan Aa’s en Noorderzijlvest is niet zoveel bekend. “Het enige waar ik iets over weet zijn problemen met een leiding aan de Sontweg”, zegt woordvoerder Jeannette Bolhuis van Hunze en Aa’s. “Deze problemen spelen sinds vorige week, maar nieuwe ontwikkelingen hierin doen mij geen belletje rinkelen.”

Volgens brandweerwoordvoerder Wessels hebben alle betrokkenen zich verzameld op de kazerne aan de Sontweg. “Wat wij nu aan het doen zijn is het uitwerken van verschillende scenario’s. Wat als er dit gebeurt, wat moeten wij dan doen. Dit is puur ter voorbereiding en van een eventuele calamiteit is op dit moment dan ook absoluut geen sprake.”

Update persbericht Noorderzijlvest:

Aan de Bornholmstraat in Groningen is een aansluiting van het gemeentelijk riool op de hoofdpersleiding voor het transport van afvalwater naar de rioolwateringszuiveringinstallatie in Garmerwolde lek. Dit lek is vorige week geconstateerd door het waterschap. De situatie is sindsdien stabiel en onder controle. Het waterschap heeft de afgelopen week de bouwkuip ontgraven. Er lekken geen grote hoeveelheden afvalwater uit. Het afvalwater dat lekt, wordt weggepompt en komt niet in oppervlaktewater terecht.

Het waterschap werkt momenteel aan het in kaart brengen van reparatiescenario’s. Het is belangrijk om in al die scenario’s na te denken over mogelijke effecten op de omgeving en de mate van mogelijke overlast. Daarom heeft het waterschap overleg met Veiligheidsregio Groningen. Het waterschap verwacht dat de reparatie in de komende weken plaats kan vinden. Bij voorkeur moet dat bij droog weer gebeuren. Een exact tijdpad is momenteel nog niet bekend.

