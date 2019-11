05-11-2019,

Verdachte boer (54) blijft langer vast

Zuidhorn - De 54-jarige boer uit Niezijl die ervan wordt verdacht dat hij twee rechercheurs maandagmorgen op zijn boerderij een tijd vast heeft gehouden, blijft langer opgesloten. Meldt Dvhn.nl

,,De man is in verzekering gesteld’’, meldt een woordvoerster van de politie. In principe blijft hij nog maximaal drie dagen vast te zitten om nader te worden verhoord.

