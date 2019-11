05-11-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Politie opzoek naar twee mannen vanaf Paddepoelsterweg

Groningen - De politie is vanaf de Paddepoelsterweg in Groningen opzoek naar twee mannen.

Het is vooralsnog onbekend waarvoor de politie opzoek is naar beide mannen. Via een burgernetmelding verzocht de politie uit te kijken naar de mannen.







Het signalement van de twee mannen/ jongens is al volgt;





1: Getinte man, ongeveer 170 cm lang, blauwe capuchon en heeft een koptelefoon op.





2: Getinte man, ongeveer 180 cm lang, draagt een zwarte jas aan en draagt een zwarte zonnebril. Ook heeft deze persoon een soort van bivakmuts bij zich.







Beide mannen/ jongens zijn lopend vertrokken vanaf de Paddepoelsterweg. Mocht u de mannen/ jongens zien lopen, dan graag het verzoek om contact met de politie op te nemen via 112.

Update: Ze werden niet gevonden.