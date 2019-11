06-11-2019, Romke Notenbomer/112maum.nl

Stacaravan verwoest door brand

Opende - Een felle brand heeft afgelopen nacht een stacaravan verwoest.

Opende - Op camping de Watermolen in Opende is afgelopen nacht om half vijf een stacaravan in vlammen op gegaan. Een campingbewoner hoorde op een gegeven moment enkele knallen. Toen hij ging kijken, stond de caravan al in lichterlaaie, waarop direct 112 werd gebeld. De Marumer brandweer die snel ter plaatse was, kon niet voorkomen dat de caravan geheel verloren ging. In de caravan waren geen bewoners meer aanwezig. Over de oorzaak van de brand is (nog) niks bekend.