06-11-2019, ingezonden mededeling

Wie vergoedt de onkosten door alle aardbevingen in Groningen?

Groningen - Groningers hebben er al veel te lang last van; de aardbevingen naar aanleiding van gaswinning. Normaal gesproken wordt door verzekeraars niets uitgekeerd naar aanleiding van aardbevingen, omdat deze vallen onder de noemer “natuurramp”.

Doordat het in dit geval gaat om gaswinning uitgevoerd door menselijk handelen, vallen de aardbevingen in Groningen niet onder de noemer “natuurramp”. Verzekeraars moeten de onkosten dus wel vergoeden. Maar waar kun je terecht?

Schademeldingen bij Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

Een woonverzekering sluit schade door natuurrampen en menselijk handelen uit. Daarom is de schade niet te verhalen op de opstalverzekering of de inboedelverzekering. Je kunt wel kans maken door de rechtsbijstandverzekeraar in te schakelen en er een juridische procedure van te maken. Deze span je aan deze de NAM, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de gaswinning in Groningen. Je kunt hen aansprakelijk stellen voor de kosten die je hebt gemaakt.

Heb je geen rechtsbijstandverzekering? Dan kun je er nog wel een afsluiten. Let er echter op dat reeds opgelopen schade niet wordt vergoed door deze verzekeraar. De verzekering geldt alleen voor nieuwe schades en veelal na een wachttermijn. De rechtsbijstandverzekering vergoedt schade die onvoorzien is. De aardbevingen in Groningen zijn inmiddels - hoe vervelend het ook is - niet meer onvoorzien. Een aantal verzekeraars biedt daarom geen dekking meer. Lees de polisvoorwaarden daarom goed door en maak een rechtsbijstandverzekering vergelijking.

Tip: claim de schade altijd bij de TCMG

In Nederland is de veiligheidsnorm van toepassing. Iedereen moet in Nederland veilig kunnen wonen en werken. Het Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stelt dat de kans op een dodelijk ongeluk in de woonomgeving niet groter mag zijn dan 1 op de 100.000. Doordat de kans op aardbevingen, en daarmee op ongelukken, in Groningen groter is voldoen niet alle woningen aan deze eisen. Er wordt daarom onderzoek gedaan naar welke woningen niet voldoen aan deze veiligheidseisen. Voldoet de woning niet? Dan wordt er een plan opgesteld om het huis te verstevigen. Deze kosten worden vergoed door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

In 1959 begon Nederland met de gaswinning in Groningen door de NAM. Sindsdien zijn er al vele schademeldingen ontvangen door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Alleen al in mei dit jaar werden er op één dag 912 meldingen gedaan na een aardbeving.

Bij welke verzekeraar kun je terecht?

Op de website van de TCMG kun je in een aantal stappen de schade claimen. Het advies is om dit altijd te doen. Ook als je geen verzekering hebt of de verzekeraar de schade niet vergoedt. Lees hier hoe je de schade claimt.

Nadat je de schade hebt ingediend, komt er een onafhankelijke deskundige langs. Repareer de schade niet, zodat de schade expert kan zien wat de exacte schade is. Je krijgt tevens een persoonlijk zaakwaarnemer aangewezen die je ondersteunt in het proces. Zodra de schade is opgemeten, wordt er een adviesrapport opgesteld voor de woning. Deze wordt tegengelezen door een andere onafhankelijke adviseur en vervolgens naar jou toegestuurd. Je hebt daarna twee weken om hierop te reageren. De TCMG neemt vervolgens een besluit of er een vergoeding zal plaatsvinden.

Tot slot heb je zes weken om hier eventueel een bezwaar over in te dienen. Let er op dat een lange adem nodig heeft. Het ontvangen van een vergoeding kan maanden duren. Desalniettemin is het wel verstandig om de schade te claimen.